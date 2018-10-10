10 عادات سيئة تدمر صحتك.. احذرها

متابعة ـ أميرة خالد(صدى):

كشف عدد من الدراسات العلمية الحديثة عن العادات السيئة التي يتبعها أغلبنا في حياتهم اليومية، حيث إنها كفيلة بتدمير صحتنا وتعريض حياتنا إلى الخطر.

وأشارت الدراسات العلمية، إلى أن أبرز 10 عادات شائعة سيئة يمارسها الإنسان في حياته اليومية ، ما يلي:

1- تنظيف الأسنان بقوة مبالغة، تشير الدراسات إلى أن تنظيف الأسنان مرتين يوميًا يعد أمرًا ضروريًا إلى لأسنان السليمة، ولكن تنظيف الأسنان بالفرشاة بشكل قوي يمكن أن يلحق الأذى بمينا الأسنان، ما يعرضها إلى التآكل ويسبب الحساسية، ويزيد من خطر الإصابة بأمراض اللثة.

2- عدم غسل أوراق السلطة، حذّرت الدراسات من التململ بغسل المواد الغذائية الداخلة في تركيب السلطة جيدًا، لأن عدم غسلها يعرضنا إلى خطر الإصابة بالسالمونيلا.

وأظهرت دراسة أجرتها جامعة إمبريال كوليدج في لندن، أن البكتيريا الضارة التي غالبًا ما تكون موجودة في السماد الملوث، يمكن أن تنتقل إلى أوراق السلطة، حيث يصعب التخلص منها من دون تطبيق الغسل اليدوي .

3- الاسترخاء يوم العطلة، كما تحذّر الدراسات من عادة يتبعها أغلبنا وهي الاسترخاء مطولًا في عطلة نهاية الأسبوع من دون معرفة أن هذا الأمر قد يحرمنا من النوم ليلًا، ما يسبب الإرهاق والإفراط في تناول الطعام وحدوث خلل في ساعة الجسم .

4- التحقق من رسائل البريد الإلكتروني في الليل، يتبع كثيرٌ منّا عادة فحص البريد الإلكتروني قبل النوم، إلا أن باحثين من جامعة كولورادو الأميركية وجدوا أن أولئك الذين يتحققون من رسائل البريد الإلكتروني خارج أوقات العمل، شهدوا أكبر قدر من الإجهاد، والأسوأ من ذلك أن الأثر السلبي يمتد إلى الآخرين في المنزل، خاصة أولئك الذين يرهقون أعينهم أمام شاشات الأجهزة الذكية ليلًا قبل النوم.

5- الجلوس بوضعية تشابك الأرجل، يرتاح كثيرون بالجلوس بهذه الوضعية، إلا أنهم لا يعرفون أن هذه الوضعية يمكن أن ترفع ضغط الدم بشكل مؤقت بنسبة 10%، وفقًا لدراسة منشورة في مجلة Blood Pressure Monitoring، كما يمكن للساقين المتشابكتين أن تضغطا على مفاصل الورك، ما يؤدي إلى تجمع الدم في الساقين عندما يتم ضغط الأوردة، وبالتالي يزيد من خطر تجلط الدم.

6- تحميص الخبز والسرطان، ذكرت دراسات أنه تحميص الأطعمة النشوية، مثل الخبز، لفترة طويلة عند درجات حرارة مرتفعة تنتج مادة acrylamide، وهي مركب كيميائي يسبب السرطان، وفقًا لمنظمة الصحة العالمية.

7- الضغط على البثور، حذّر أطباء الأمراض الجلدية من أن الضغط على بثور الوجه يؤدي إلى تشكل ندبة، كما أن هناك خطر انتقال العدوى الناشئة عن دخول البكتيريا إلى الدم، بما يؤدي إلى خطر على الحياة.

8- شرب الشاي والقهوة في درجة حرارة عالية جدًا، أشارت الدراسات إلى أن الأشخاص الذين يشربون سوائل ساخنة جدًا، يمكن أن يكونوا أكثر عرضة إلى الإصابة بسرطان المريء، وفقًا لتحليل أجرته منظمة الصحة العالمية.

9- وضع الواقي الشمسي كل يوم، حذرت الدراسات من وضع واقي الشمس يوميًا علئ بشرتهم، لأن هذا السلوك قد يحرم الجسم من فيتامين D، ما يعرض الإنسان إلى خطر هشاشة العظام وأمراض القلب.

10- استخدام مجففات الأيدي، وجدت دراسة أن بعض مجففات الأيدي في المراحيض العامة يمكن أن تمتص جراثيم البراز من هواء الحمام، وتعيدها إلى يديك النظيفتين؛ لذا يُنصح باستخدام المنشفة الورقية أو القطنية.