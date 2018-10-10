بالصور.. شاب يعود إلى الحياة بعد موته سريريا ويحصل على الماجستير بأمريكا

عادل الحربي(صدى):

قاوم الشاب ” راكان البجاد ” الموت بعد إصابته في حادث أدى إلى موته سريريًا وفقد الذاكرة لأكثر من 9 أشهر، حيث عاد بعدها إلى الحياة ليحصل مؤخرًا على درجة الماجستير مع مرتبة الشرف من الولايات المتحدة، بعد 13 عامًا من المعاناة مع المرض.

وقال الشاب: ” على كل شخص أن يعتبر البلاء ما هو إلا لخير أراده الله بالإنسان، فلا يأس مع الحياة، ولا حياة مع اليأس، فما دام الشخص متوكلاً على الله فكل أمور الدنيا سيسخرها وييسرها له ” ، مضيفًا: ” كانت أصعب اللحظات عندما وجدت نفسي مقعداً وغير قادر على الحركة، وكنت أحتاج إلى علاج طبيعي ونفسي، لأنني لم أكن أتحمل نظرة الشفقة في عيون المجتمع. ”

وأضاف: ” لذلك حرصت على العلاج الطبيعي، وبتشجيع والدي وأهلي استطعت بعد عامين من العلاج أن أمشي على رجلي باستخدام عكازين، وفي أحد الأيام قال لي والدي: عليك أن تختار بين أن تبقى رهين إعاقتك وتمكث بالمنزل، أو تواجه المجتمع وتكمل حلمك بإكمال دراستك والعيش حياة طبيعية.. وكان لكلماته وقعها في نفسي. ”

وتابع: ” حينها قدمت أوراقي لجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، وتم قبولي في عام 2008م، وكانت هذه المرحلة صعبة علي نظير معاناتي من نظرات الطلاب، كوني أمشي بعكازين وأكبر منهم سناً، إضافة لكوني أشكو من مشاكل في السمع، الأمر الذي استدعى لجوئي لاستخدام السماعات الطبية التي أسهمت في تحسُّن ذلك. ”

واستدرك الشاب: ” طموحي بتحقيق مسيرتي العلمية والعملية لم يتوقف، حيث أتيحت لي فرصة القبول وظيفيًّا في (هيئة الاستثمار)، وفي الوقت نفسه تم ترشيحي من قِبل جمعية الإعاقة السمعية التي كنت عضواً فيها عن طريق برنامج خادم الحرمين الشريفين للابتعاث الخارجي، وبعد تفكير عميق قررت القبول بالعمل مع أمل مواصلة الحلم الدراسي. ”

واستطرد: ” بعد 9 أشهر من العمل بهيئة الاستثمار، رغم البيئة العملية الجميلة، لا يزال هاجس الابتعاث ينبض في داخلي، وبعد تفكير واستخارة قررت أن أعلن ذلك لوالدي الذي كان غير متقبل الأمر في بدايته خوفاً على صحتي، ولأني لا أزال بحاجة لمزيد من الرعاية الصحية، ولا أجيد اللغة الإنجليزية، إلا أن إصراري على التحدي دفعه لقبول ذلك، وإعلان دعمه المعنوي لي، وسط شعوري بأنني أستطيع التغلب على إعاقتي، وكسب رهان المغامرة والطموح. ”

وأكد: ” أكملت دراستي وبعد عامين حصلت على درجة ” الماجستير” في ” المحاسبة والمالية ” بتقدير ممتاز مع مرتبة الشرف، وها أنا أنتظر الفرصة الوظيفية المناسبة لخدمة ديني ثم وطني بكل فخر واعتزاز ” ، لافتًا إلى أن غيبوبته كانت بسبب كومة من الإصابات، حيث أصيب في الحادث بكسور في الصدر، والحوض، والرقبة، والورك، والرأس، والرئتين والقلب والكبد.

وأشار إلى أنه توقف قلبه عن النبض مدة 4 دقائق، وتم إنعاشه واستجاب للعلاج، إلا أنه عندما أفاق من غيبوته وجد نفسه فاقدًا للذاكرة، ولم يستطع التعرف على أهله، وبعد شهرين تقريبًا أجريت له عملية جراحية بالرأس لسحب المياه المتجمعة على مركز الذاكرة بالدماغ وعادت له ذاكرته تدريجيًّا.