بالصور.. موجة سخرية تعصف بزوجة ترامب عقب زيارتها لمصر

واشنطن(صدى):

نالت زوجة الرئيس الأمريكي وعارضة الأزياء السابقة ” ميلانيا ترامب ” عاصفة من الانتقادات عبر مواقع التواصل الاجتماعي بأوروبا وأمريكا بسبب إطلالتها الغير موفقة التي ظهرت بها خلال زيارتها لمصر ختامًا لجولة إفريقية شملت 4 دول بالقارة السمراء وهي: مالاوي، وغينيا، وكينيا .

ووفقاً لصحيفة الـ ” الديلي ميل ” البريطانية انتقت ” ترامب ” بدلة محافظة باللونين الأبيض والبيج لخوض جولتها بمنطقة أهرامات الجيزة وتخللتها جلسة تصوير إلا أن معارضوا ترامب استغلوا إطلالتها الغير جزابة على الإطلاق بالسخرية منها .

وشبه بعض رواد مواقع التواصل الاجتماعي إطلالة ” ميلانيا ” بعالم الآثار الفرنسي ” إيميلي بلوج ” ، الشهير بشخصية ” إنديانا جونز ” ، بينما شبهها البعض ببطلة فيلم ” أني هيل ” الكوميدي، وزعم آخرون أن ميلانيا اختارت الظهور ببدلة شبيهة بتلك التي ارتداها نجم البوب الراحل ” مايكل جاكسون ” بإحدى أغانيه الشهيرة.