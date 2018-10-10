بالصور.. موجة سخرية تعصف بزوجة ترامب عقب زيارتها لمصر
نالت زوجة الرئيس الأمريكي وعارضة الأزياء السابقة ” ميلانيا ترامب ” عاصفة من الانتقادات عبر مواقع التواصل الاجتماعي بأوروبا وأمريكا بسبب إطلالتها الغير موفقة التي ظهرت بها خلال زيارتها لمصر ختامًا لجولة إفريقية شملت 4 دول بالقارة السمراء وهي: مالاوي، وغينيا، وكينيا .
ووفقاً لصحيفة الـ ” الديلي ميل ” البريطانية انتقت ” ترامب ” بدلة محافظة باللونين الأبيض والبيج لخوض جولتها بمنطقة أهرامات الجيزة وتخللتها جلسة تصوير إلا أن معارضوا ترامب استغلوا إطلالتها الغير جزابة على الإطلاق بالسخرية منها .
وشبه بعض رواد مواقع التواصل الاجتماعي إطلالة ” ميلانيا ” بعالم الآثار الفرنسي ” إيميلي بلوج ” ، الشهير بشخصية ” إنديانا جونز ” ، بينما شبهها البعض ببطلة فيلم ” أني هيل ” الكوميدي، وزعم آخرون أن ميلانيا اختارت الظهور ببدلة شبيهة بتلك التي ارتداها نجم البوب الراحل ” مايكل جاكسون ” بإحدى أغانيه الشهيرة.
دهـر⌛[ عدد التعليقات: 1092 ] نشر منذ 2 ساعتين
طالعة مثل الثعبان اللي حلمت به جنوبية😁😂على ذمة الراوي🤣🤣
ابو محمد 😎[ عدد التعليقات: 55737 ] نشر منذ 2 ساعتين
على قولة القايل // مادرينابه ولا قامت ولا قعدت ,,