الخطوط السعودية ترفض سفر رجل أعمال كندي بسبب ملابسه

علي القحطاني(صدى):

قامت الخطوط السعودية برفض صعود رجل أعمال كندي على متن الطائرة المتجهة من جاكرتا الى إسطنبول عبر الرياض؛ وذلك بسبب ارتدائه ما وُصفوه بالملابس ” غير اللائقة ” .

ووفقًا لما ذكرته مجلة ” فوربس ” الأمريكية، فإن رجل الأعمال مُنع من ركوب الطائرة بعد انتهائه من إجراءات السفر وحصوله على بطاقة الصعود للطائرة، وأُبُلغ أن سبب منعه ارتدائه اللبس القصير ” الشورت ” .

حيث أوضحت أن رجل الأعمال بإرتداء ” سارنغ ” وهو الوزار الإندونيسي التقليدي فوق ” الشورت ” وحينها تم السماح له بصعود الطائرة.

تجدر الإشارة إلى أن قواعد السفر على الخطوط السعودية تستلزم الالتزام باللباس الذي يتلاءم مع الذوق العام، وألا يكون في اللباس ما قد يتسبّب في مضايقة أو إزعاج الضيوف الآخرين، وهي القواعد المذكورة ضمن موقع الخطوط بثماني لغات عالمية.