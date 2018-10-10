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  • نشر : منذ 2 ساعتين
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  • حوادث

إصابة مواطنة بنزيف في الرأس لسقوطها قرب شلالات بتركيا

إصابة مواطنة بنزيف في الرأس لسقوطها قرب شلالات بتركيا
أنقرة(صدى):

أصيبت مواطنة بنزيف في الرأس وكسر مضاعف في الفخذ وكسور في الفك والكتف بعد سقوطها من أعلى منطقة قريبة من الشلالات في إحدى مدن تركيا.

وعلى الفور، باشرت الإسعاف مكان الواقعة، وتمكنت من نقل المصابة إلى مستشفى طرابزون، وتم تحويلها إلى مستشفى إكشبات، وهي في وضع التخدير، وبقيت تحت المتابعة لمدى 5 أيام تمهيدا لعلاجها، كما أوضح شقيقها أن حالة شقيقته تحتاج إلى إخلاء طبي، وسيتم إجراء عملية لها في الفك ” .

وتواصلت أسرة الضحية مع السفارة السعودية في تركيا، و تجاوبت سريعا منهم، من خلال مخاطبة المستشفى لمعرفة حالة شقيقتي ومتابعة علاجها.


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تعليق واحد

[ عدد التعليقات: 55737 ] نشر منذ 1 ساعة

الله يشفيها مما اصابها ,, آمين ,,

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