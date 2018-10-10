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المحكمة الجزائية تحدد موعدا بديلا للمتهم أحمد التميمي لحضور جلسة المحاكمة

المحكمة الجزائية تحدد موعدا بديلا للمتهم أحمد التميمي لحضور جلسة المحاكمة
الرياض(صدى):

أعلنت المحكمة الجزائية المتخصصة أنه نظراً لتغيب المتهم / أحمد بن راشد بن سعد السعيد التميمي, سعودي الجنسية بموجب السجل المدني رقم ( 1060157052) عن حضور جلسات المحاكمة المقررة للنظر في الدعوى المقامة عليه, وعدم تمكن الجهة المختصة بالمحكمة من التواصل مع المتهم في مكان إقامته الموثقة لديها ، فقد جرى تحديد موعدٍ بديلٍ للنظر في الدعوى ، وذلك يوم الاثنين الموافق 25 / 3 / 1440هـ الساعة التاسعة والنصف صباحاً.

وتأمل المحكمة من المدعى عليه الحضور إلى المحكمة في الموعد المحدد, وفي حال عدم حضوره ستحكم المحكمة في الدعوى غيابياً ، وذلك وفق ما نصت عليه الفقرة (3) من المادة السابعة وخمسين من نظام المرافعات الشرعية, والمادة (25) من نظام جرائم الإرهاب وتمويله.


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تعليق واحد

[ عدد التعليقات: 55737 ] نشر منذ 1 ساعة

وين يبي يختفي ,,

,, اظن لو هو في جحر نمله راح يسحبونه من اذانه ,,

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