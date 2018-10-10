أسباب خروج الماء من عادم السيارة وتأثيره على المحرك

متابعة ـ اميرة خالد(صدى):

يعتقد كثير من السائقين أن خروج الماء من عادم السيارة دليل على كفاءة المحرك وخلوه من العيوب، قد يكون هذا الأمر صحيح في بعض الحالات، لكن مع ملاحظة أن هناك عدد من الأعطال تسبب خروج الماء من العادم.

هذه الظاهرة غالباً تكون لأسباب طبيعية، حيث يظهر هذا الماء نتيجة الإحتراق في محرك سيارتك، والذي يسبب خليط من الماء وثاني أكسيد الكربون، وعندما يبرد المحرك وتخرج الغازات من غرفة الإحتراق يصبح تكثف الماء وثاني أكسيد الكربون أكثر وضوحًا، في هذه اللحظة يخرج الماء المتكثف من ماسورة العادم.

مع ملاحظة أن وظيفة المحول التحفيزي في السيارة هو تحويل الإنبعاثات والغازات الضارة إلى أشياء أقل ضرراً، ومن المنتجات الثانوية التي ينتجها المحول التحفيزي هي كمية صغيرة من بخار الماء، والذي يتحول إلى ماء أثناء خروجه من العادم، وتحدث هذه الظاهرة عندما يسخن محرك السيارة لأول مرة صباحاً.

أما إذا خرج الماء من العادم بعد تشغيل السيارة بفترة زمنية، فهنا قد يكون السبب خطيراً خاصة إذا كان يصدر دخان وماء في نفس الوقت، فهذا مؤشر على وجود مشكلة في المحرك.