بالفيديو.. ” المطلق ” عن الشرهة: حكمها حكم التقاعد
كشف الشيخ الدكتور عبدالله بن محمد المطلق، عضو هيئة كبار العلماء المستشار في الديوان الملكي، أن أغلب الناس اليوم لا يعرفون حكم توزيع ” الشرهة ” .
حيث قال ” المطلق ” خلال رده في برنامج ” فتاوى ” : ” الشرهة التي في إدارة المقررات، سألنا عنها اللجنة الدائمة للفتوى، وقالوا إن حكمها حكم التقاعد، وإنه لا يأخذها إلا من يأخذ التقاعد ” .
وأبان أن الأبناء والبنات المتزوجين والموظفين ليس لهم أي نصيب وحق فيها؛ وإنما هي للأولاد القصر والبنات العازبات والزوجة إذا لم تتزوج.
وجاء ذلك على خلفية إجابة ” المطلق ” على امرأة تُوفي زوجها وله شرهة سنوية، وتسأل كيف تُقَسمها وتوزعها بين الورثة.
ابو محمد 😎[ عدد التعليقات: 55737 ] نشر منذ 2 ساعتين
طيب طيب ,,
,, مشكور ياشيخنا الجليل على هذه المعلومات ,, بارك الله فيك ,,