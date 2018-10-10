بالفيديو.. ” المطلق ” عن الشرهة: حكمها حكم التقاعد

علي القحطاني (صدى):

كشف الشيخ الدكتور عبدالله بن محمد المطلق، عضو هيئة كبار العلماء المستشار في الديوان الملكي، أن أغلب الناس اليوم لا يعرفون حكم توزيع ” الشرهة ” .

حيث قال ” المطلق ” خلال رده في برنامج ” فتاوى ” : ” الشرهة التي في إدارة المقررات، سألنا عنها اللجنة الدائمة للفتوى، وقالوا إن حكمها حكم التقاعد، وإنه لا يأخذها إلا من يأخذ التقاعد ” .

وأبان أن الأبناء والبنات المتزوجين والموظفين ليس لهم أي نصيب وحق فيها؛ وإنما هي للأولاد القصر والبنات العازبات والزوجة إذا لم تتزوج.

وجاء ذلك على خلفية إجابة ” المطلق ” على امرأة تُوفي زوجها وله شرهة سنوية، وتسأل كيف تُقَسمها وتوزعها بين الورثة.