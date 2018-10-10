غرفة تبوك تعلن عن وظائف إدارية شاغرة
كشفت الغرفة التجارية الصناعية بمنطقة تبوك عن حاجتها لشغل عدد من الوظائف الإدارية بمقرها الرئيسي في تبوك؛ حيث تحتاج إلى مدير قسم الإعلام والتسويق: درجة البكالوريوس في تخصص الإعلام، أو خبرة لا تقل عن 10 سنوات في الإعلام، إجادة اللغة الإنجليزية واستخدام الحاسب الآلي.
وأوضحت أنها تحتاج إلى محرر صحفي: درجة البكالوريوس في تخصص الإعلام، خبرة في التحرير الصحفي لا تقل عن 5 سنوات، وإجادة استخدام الحاسب الآلي، كما يتوفر مدير قسم الشؤون المالية: درجة البكالوريوس في تخصصات: ” محاسبة، أو إدارة مالية ” ، خبرة لا تقل عن 5 سنوات في نفس المجال، وإجادة استخدام الحاسب الآلي واستخدام كافة البرامج المحاسبية.
وأشارت إلى أن على الراغبين بالتقديم إرسال السيرة الذاتية شاملة صور الشهادات والمؤهلات والخبرات على البريد الإلكتروني hr[email protected]، علمًا بأن آخر موعد لقبول الطلبات في يوم الخميس الموافق 1440/2/2هـ.
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