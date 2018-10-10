حاسبة حساب المواطن تساعد على معرفة قيمة الاستحقاق

علي القحطاني(صدى):

تساعد حاسبة حساب المواطن على معرفة قيمة الاستحقاق والتأكد أن ما حصل عليه المستفيدون من مبالغ هو بالفعل القيمة الحقيقية وفق المستندات المقدمة منهم؛ حيث يأتي ذلك بالتزامن مع إيداع الدفعة الحادية عشرة من دعم حساب المواطن في حسابات المستفيدين اليوم الأربعاء.

وفي السياق نفسه، يتم حساب قيمة الاستحقاق من خلال الدخول إلى موقع حساب المواطن عبر الرابط التالي: هنا ، ومن ثم اختيار أيقونة حاسبة حساب المواطن التقديرية، وكتابة عدد أفراد الأسرة من عمر 18 سنة وما فوق.

ويأتي بعد هذه الخطوات، تتم كتابة عدد أفراد الأسرة أقل من 18 سنة، ثم إدخال إجمالي دخل الأسرة؛ حيث سيظهر حينها مبلغ الاستحقاق التقديري؛ فيما يصرف الدعم حسب معايير الاستحقاق، والتي تأخذ بعين الاعتبار عدد الأفراد ودخل الأسرة وأعمارهم.