” النبوي ” يُنهي تصوير مشاهده بفيلم يوم مصري

أماني الغامدي(صدى):

انهى الفنان المصري خالد النبوى، تصوير مشاهده الخاصة ضمن أحداث فيلم ” يوم مصرى ” الذي يجسد فيه شخصية أمين شرطة.

وتدور أحداث الفيلم فى إطار اجتماعى حول مولد السيدة، والقضايا التى يتعرض لها المولد ومشاكل وأزمات الغلابة، وارتباط بعض الأشخاص بمقام السيدة والدعاء لها لكى تفك كروبهم وخلافه.

فيلم ” يوم مصري ” كتبه يحيى فكرى، ويخرجه أيمن مكرم، ويشارك فى بطولته بجانب ” النبوى ” كل من أحمد الفيشاوى، وحنان مطاوع، وتعتمد قصة الفيلم على قصص ” اليوم الواحد ” .