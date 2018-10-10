شاب ينشر صور فاضحة لعشيقته عبر الإنترنت ورد فعلها كان صادما

مليكة فؤاد(صدى):

نشر شاب صور فاضحة لعشيقته على الفيسبوك من أجل ابتزازها، وعندما علمت بهذه الفضيحة حاولت الانتحار بتناول مبيد حصري سام ولكن نجت من الموت بأعجوبة بعدما تم إنقاذ حياتها في آخر لحظة من طرف المسعفين بمستشفى الجديدة.

وفور علم الزوج بذلك قدم شكوى لدى وكيل الملك مصحوبة بالصور التي تحصل عليها بدوره من الفيسبوك، رغم توسلات زوجته التي ظلت تردد أنها كانت علاقة بذلك الشخص قبل زواجها.