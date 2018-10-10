نادي النصر يرد على منتقدي كارينيو

ماجد محمد(صدى):

طالبت إدارة نادي النصر برئاسة سعود السويلم، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم، الأروجوياني دانيال كارينيو، بالعمل بكل أريحية دون الالتفات لما يثار خارج المستطيل الأخضر، واستغلال فترة توقف دوري الأمير محمد بن سلمان الحالية في تعزيز نقاط القوة في الفريق، ومعالجة سلبيات المرحلة الماضية.

وأكدت إدارة النادي على رضاها التام عن عمل المدرب الأروجوياني دانيال كارينيو رغم ما أثير في الفترة الأخيرة من انتقادات لازعة تسببت في قلقه من تلقي خسارة أولى أو تعثر قد يعصفان به .

وقال سعود السويلم، المدير الفني للنصر موجههاً خطابه لكارينيو : اعمل بكل اريحية ولا تلتفت لهم ، مطالباً بضرورة التركيز فقط على بطولة الدوري أولا، ثم المنافسة على دوري أبطال آسيا .

كما اشادت إدارة النادي بما حققه كارينيو للفريق من نتائج خلال دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين وتصدره المنافسة برصيد 15 نقطة من أصل 5 جولات، وكذلك تحقيق التأهل إلى دور الـ16 لبطولة زايد للأندية العربية.

على صعيد آخر من المتوقع أن تمنح إدارة النادي، المدافع البيروفي راموس فرصة أكبر لتقييمه قبل اتخاذ قرار نهائي باستمراره أو رحيله في فترة الانتقالات الشتوية في يناير المقبل، حيث لم يشارك راموس مع الفريق سوى في مباراة واحدة كانت أمام التعاون وكسبها النصر 2-0.