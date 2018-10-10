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بالفيديو . . رقصة مثيرة لمسؤولة تضعها في مأزق

بالفيديو . . رقصة مثيرة لمسؤولة تضعها في مأزق
لندن(صدى):

تسبب فيديو مثير لمسؤولة تشيلية في مأزق كبير وجدل للرأي العام التشيلي حيث ظهرت عمدة مايبو، كاثي باريغا وهي ترقص الـ ” كيكي” بجانب سيارتها الوظيفية مما أعتبرته السلطات المحلية اساء لإستخدام الملكية العامة .

ووفقاً لصحيفة الـ ” ديلي ميل ” البريطانية قررت السلطات المحلية تغريم باريغا غرامة مالة قدرها 10 % من راتبها الشهري البالغ 7909 دولار .

فيما اعتبر البعض القرار مبالغة من قبل السلطات لفيديو لا تتجاوز مدته 23 ثانية بينما يتوغل الفساد في البلاد .

وكانت رقصة ” كيكي ” قد انتشرت ، خلال أغسطس الماضي ، على وسائل التواصل الاجتماعي، وهي تمثل تأدية بعض الحركات على أنغام أغنية ” إن ماي فيلنغس ” لتنتشر عالمياً وتفرض بعض الدول غرامات على الراقصين كونها تشكل خطر على سلامتهم .


3 تعليقات

[ عدد التعليقات: 55730 ] نشر منذ 1 ساعة

ايوا كذا ..

,, ارقصي كيكي وكماكيكي هناك في بيتك ,,

[ عدد التعليقات: 20272 ] نشر منذ 1 ساعة

لا مثيره ولا غيره

[ عدد التعليقات: 5626 ] نشر منذ 52 دقيقة

كلووو عمال يرقص ***!! هههههههههههههههههههه

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