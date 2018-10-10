20 مستشفى في أديس أبابا لإجراء فحوصات لعاملات إثيوبيا

حمود العنزي(صدى):

أكد أحد المستثمرين، إنه سيتم البدء في إصدار التأشيرات للعاملات الإثيوبيات خلال 20 يومًا، بعد تصريح وزير العمل والتنمية الاجتماعية بالسماح باستقدام العاملات من أديس أبابا؛ لافتًا إلى أن جميعهن سيخضعن للفحص الجسدي والنفسي، بالإضافة إلى تدريب مهني مدته 3 أشهر قبل إرسالهن إلى المملكة، في ظل وجود 20 مستشفى معتمدة من قبل الصحة لإجراء الفحوص.

وأوضح أن سبب وقف الاستقدام قبل سنوات عدة من إثيوبيا يعود إلى هروب العاملات، مضيفًا: ” حوادث القتل رغم بشاعتها تعد فردية وقليلة مقارنة بعدد العاملات “، كما أن حجم المشاكل لدى الإثيوبيات أقل منه لدى الإندونيسيات، ” لكن البعض ضخمها بسبب رغبته في الاستقدام من جهات أخرى ” ، لافتًا إلى أن راتب العاملة الإثيوبية سيكون 850 ريالاً، وهو أقل بكثير من راتب العاملات من دول أخرى كالفلبين وإندونيسيا.

ومن الجدير بالذكر، أن وزير العمل والتنمية الاجتماعية أحمد الراجحي، قد صرّح في لقاء تلفزيوني أمس الأول، عودة استقدام العمالة المنزلية الإثيوبية، والعمالة الإندونيسية للأفراد بـ30 ألف تأشيرة كفترة تجربة في الستة الأشهر الأولى.