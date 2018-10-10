” بولت ” يحدد مصيره الكروي في مباراة فريقه بأستراليا

نواف السالم(صدى):

تقام الجمعة القادمة مباراة ودية في أستراليا ستكون هي النقطة الفاصلة في المستقبل الكروي للبطل الأولمبي السابق، يوسين بولت الذي يشارك ضمن خط هجوم فريق سنترال كوست مارينرز.

وعلق بولت، قائلا: ” سيتحدد هذا.. وكل ما يتعلق بما يريد النادي القيام به على مستوى مسيرتي لذا فان هذه مباراة في غاية الأهمية.. تحسن مستواي لكنك لا تدري إلى أي مستوى وصلت حتى تخوض مباراة رسمية لذا فإن علي أن أشارك لأرى ما يمكنني فعله وما إذا كنت سأستمر أم لا.. أبذل قصارى جهدي وأقدم كل ما في وسعي.. علي أن ألعب الآن وأقدم كل ما في وسعي ” .

وأضاف أن المدرب مايك مولفي أخبره أنه من المحتمل أن يبدأ المباراة يوم الجمعة المقبل أمام فريق ماكارثر ساوث ويست يونايتد على إستاد كامبل تاون سبورتس، وأنه سيلعب في مركز أكثر ميلاً للهجوم من ظهوره الأول “.