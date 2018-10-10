بالفيديو.. أسباب تأخر الإنجاب بعد سنة من الزواج
يعانى بعض المتزوجين من تأخر الإنجاب لعام وأكثر، وبعضهم يعرف السبب وراء ذلك، ولكن البعض الآخر يظل حائرا لمعرفة السبب.
وكشف الدكتور عبداللطيف سويلم استشاري أطفال الأنابيب والعقم ، خلال حلوله ضيفاً ببرنامج ” السفيرة عزيزة ” ، أسباب تأخر الإنجاب بعد سنة من الزواج.
وقال دكتور عبداللطيف ، أنه يجب أن يبحث الزوجان على الحمل بعد انقضاء عام من الزواج بشرط أن يكون الزوج متواجد خلال هذه السنة وليس مسافر ، وأيضاً التأكد من عدم وجود أمراض تعيق الحمل .
وتابع ، هناك 80 إلى 85% يحدث الحمل بعد سنه من الزواج بدون أي علاجات ، وغذا لم يحدث هنا يبدأ الزوجان بالبحث عن السبب .
واضاف ، نقوم بالتدخل الجراحي في النهاية ففي البداية نقوم بالفحوصات العادية وأخذ التاريخ المرضي للزوجة والزوج ، ثم تشخيص المرض إذا كان هناك مرض ، وعند اكتشاف السبب نقوم بعلاجه سواء طبياً أو جراحياً .
§لـهــ🔥ـــفة~الـعآآآآشـق§[ عدد التعليقات: 10142 ] نشر منذ 3 ساعات
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