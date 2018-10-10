بالفيديو.. أسباب تأخر الإنجاب بعد سنة من الزواج

أماني الغامدي(صدى):

يعانى بعض المتزوجين من تأخر الإنجاب لعام وأكثر، وبعضهم يعرف السبب وراء ذلك، ولكن البعض الآخر يظل حائرا لمعرفة السبب.

وكشف الدكتور عبداللطيف سويلم استشاري أطفال الأنابيب والعقم ، خلال حلوله ضيفاً ببرنامج ” السفيرة عزيزة ” ، أسباب تأخر الإنجاب بعد سنة من الزواج.

وقال دكتور عبداللطيف ، أنه يجب أن يبحث الزوجان على الحمل بعد انقضاء عام من الزواج بشرط أن يكون الزوج متواجد خلال هذه السنة وليس مسافر ، وأيضاً التأكد من عدم وجود أمراض تعيق الحمل .

وتابع ، هناك 80 إلى 85% يحدث الحمل بعد سنه من الزواج بدون أي علاجات ، وغذا لم يحدث هنا يبدأ الزوجان بالبحث عن السبب .

واضاف ، نقوم بالتدخل الجراحي في النهاية ففي البداية نقوم بالفحوصات العادية وأخذ التاريخ المرضي للزوجة والزوج ، ثم تشخيص المرض إذا كان هناك مرض ، وعند اكتشاف السبب نقوم بعلاجه سواء طبياً أو جراحياً .