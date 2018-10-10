بالصور.. في بادرة وطنية.. مواطن يُعيد قطعة أثرية لهيئة السياحة ببيشة

أبها(صدى):

قام المواطن مانع نمشان القرني، بإعادة قطعةً أثريةً حجرية تحتوي على نقش إسلامي مبكر، لعبدالله سعيد الأكلبي، مدير مكتب الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني بـ ” بيشة ” .

وبالتطرق للتفاصيل، قال ” الأكلبي ” أن المواطن بادر بتسليم هذه القطعة؛ حرصًا منه على آثار وطنه؛ مشيرًا إلى أن هذه المبادرة غير مُستغربة من المواطن السعودي الوفي لوطنه والمحافظ على تراث وآثار بلاده الغالية.

وعن القطعة الأثرية الذي قام المواطن بتسليمها، فإنها تحتوي على نقش لنص الآية ” ٥٦ ” من سورة الأحزاب، ومن ثم اسم مَن كتبه.

وتأتي المبادرة كثمرة من ثمرات حملة استعادة الآثار الوطنية، والتي أطلقها الأمير سلطان بن سلمان بن عبدالعزيز، رئيس الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني في عام 1433هـ؛ حيث اسُتعيدت من تاريخ انطلاق الحملة في بيشة وحدها فقط ٤٥ قطعة، وسُلمت إلى مكتب الهيئة في المحافظة.