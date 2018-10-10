مدرب الهلال السابق في قيادة منتخب كوستاريكا

طلال الغامدي(صدى):

كشف الاتحاد الكوستاريكي لكرة القدم أمس الثلاثاء، عن تعيين الأوروجوياني جوستافو ماتوساس، مديرًا فنيًا جديدًا للمنتخب الأول، الذي قال: ” إنه تحد رائع، أشعر بحماس شديد. ”

وصرّح ” ماتوساس ” قائلًا: ” لقد تحدثت مع كل أفراد عائلتي، والكل أجمع على إنها فرصة رائعة ؛ فيما سيكتفي بأداء دور المتفرج خلال المباراتين الوديتين أمام المكسيك وكولومبيا يومي 11 و16 نوفمبر المقبل، حيث سيقود المدرب المؤقت رونالد جونزالس الفريق في هاتين المباراتين.

ومن الجدير بالذكر، أن ماتوساس قاد الدفة الفنية لفريق الهلال الأول لكرة القدم في خمس مباريات، مطلع موسم 2016/2017، فاز في 3 مباريات وخسر مباراتين أمام الأهلي في كأس السوبر والاتفاق دوريًا، قبل أن تقيله إدارة الهلال، وتعين الأرجنتيني رامون دياز خلفًا له.