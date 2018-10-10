منافع إضافية وراء رفع شركات التأمين الصحي أسعار الوثائق

عادل الحربي(صدى):

رفعت شركات التأمين الصحي أسعارها 10 % على المنشآت و70 % على الأفراد، موضحة أن الزيادة المقدرة لأسعار وثيقة التأمين بسبب إقرار منافع إضافية في الوثيقة الجديدة.

ومن بين المنافع المضافة في الوثيقة الجديدة:معالجة أمراض الأسنان واللثة شاملة تكاليف تنظيف الأسنان لمرة واحدة والتحصين ضد فيروس الالتهاب التنفسي المخلوي (RSV) للأطفال وعمليات جراحة معالجة السمنة المفرطة عن طريق عمليات تكميم المعدة والفحص المبكر للإعاقة السمعية ومعالجة الصدفية وتكاليف حليب الأطفال الرضع المحتاجين إليه طبياً وعلاج الحالات النفسية الحادة وغير الحادة ونفقات الحمل والولادة الناتجة عن التخصيب والتلقيح الاصطناعي وتشوهات القلب الخلقية الحرجة لجميع المواليد

ومن جانبه، قال المتحدث الرسمي لمجلس الضمان الصحي ياسر المعراك إن إقرار وثيقة التأمين الصحي الجديدة لم يمض عليه سوى 3 أشهر تقريبا، ولا نستطيع حاليا الحكم على الوثيقة الجديدة، وسوف نقوم بعد مرور سنة من إقرارها بتقييم ودراسة كل ما يتعلق بالوثيقة، مؤكدا عدم تلقي المجلس أي شكوى تتعلق برفع أسعار وثائق التأمين حتى الآن.

وأوضح المعارك أن الدراسات التي أجراها المجلس قدرت بألا تتجاوز الزيادة المتوقعة التي ستطرأ على أسعار وثائق التأمين الصحي 2.5%.