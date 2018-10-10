حالات التحرش الجنسي بالطالبات تصل لـ 66% في هذه الدولة

لندن(صدى):

كشف تقرير أعدته مؤسسة ” بلان انترناشيونال ” الخيرية المعنية بالأطفال، بأن أكثر من ثلث التلميذات في بريطانيا يتعرضن للتحرش الجنسي وهن يرتدين الزي المدرسي.

وأوضح التقرير أن الكثير من الفتيات يعتقدن أن التحرش في الشوارع ” شيء لا مفر منه ” ؛ حيث رأت 66% من الفتيات في بريطانيا اشتكين من اهتمام جنسي غير مرغوب فيه أو تعرضهن لملامسة جنسية أو جسدية في مكان عام.

وتحدث 35% من الفتيات عن تعرضهن لملامسات جنسية بطريقة غير مرغوب فيها؛ فيما تحدثت فتيات في سن ثماني سنوات عن تعرضهن للتحرش، كما تحدثت ربع الفتيات عن التقاط غرباء لهن الصور أو تسجيل لقطات فيديو لهن بدون إذن.

ومن جانبها، قالت الفتاة ماليكة التي تبلغ من العمر 19 عاما وتعيش في برمنجهام، عن متابعة شخص لها في سيارة وهي تسير بمفردها، مضيفة: ” تظاهرت كما لو أنني أتحدث في الهاتف مع والدي الذي سيأتي ليصطحبني ” ، متابعة: ” أصبح والدي الآن أكثر حذرا عندما أعود أو أخرج من المنزل عندما يحل ظلام الليل. ”

وأعربت تانيا بارون، المديرة التنفيذية لمؤسسة بلان انترناشيونال، عن صدمتها وقلقها البالغ بشأن تعرض فتيات في سن المدرسة لتحرش جنسي: ” ليس مقبولا إطلاقا أن تتعرض فتيات صغيرات في سن 12 عاما للتحرش بإطلاق صافرات في الأماكن العامة، أو ملامستهن دون رغبتهن، أو إمعان النظر إليهن أو متابعتهن ” ، مستطردة: ” هذا السلوك الفاضح يحتاج إلى وقفة. “