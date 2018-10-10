” فينجر ” على قائمة المرشحين لخلافة كوفاتش في بايرن ميونخ

ماجد محمد(صدى):

ترددت معلومات أن بايرن ميونخ يبحث عن بديل مميز لمدربه الكرواتي، الذي قاد الفريق إلى نتائج سلبية في الأسابيع الأخيرة، حيث أصبح مدرب آرسنال الإنجليزي السابق، الفرنسي آرسين فينجر، آخر المرشحين لقيادة نادي بايرن ميونخ الألماني، الذي يقدم أسوأ انطلاقة منذ مواسم طويلة، تحت قيادة الكرواتي نيكو كوفاتش.

وبعد تراجع بايرن ميونخ، إلى المركز السادس في جدول ترتيب الدوري الألماني، برصيد 13 نقطة.

كما تفكر إدارة بايرن ميونخ، في استقدام زين الدين زيدان، المدرب السابق لريال مدريد، كما أن لوران بلان، المدرب السابق لباريس سان جيرمان، من الأسماء المرشحة لخلافة كوفاتش في بايرن ميونخ.