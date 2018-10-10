1360 قضية مخالفة مرورية ” للرجال فقط “

نواف السالم(صدى):

على الرغم من ورود 1360 قضية مخالفة مرورية لدى الدوائر المرورية في المحاكم العامة بالمناطق منها 403 قضية للمحكمة المرورية في الرياض وحدها إلا أن مصدر مسئول من وزارة العدل أكد عدم تسجيل أى قضية ضد سائقة من الحاصلات على رخص القيادة .

كما أكد المحامي عاصم الملا قائدات المركباتأن النساء أكثر تطبيقا للأنظمة المرورية من الرجال بالإضافة إلى تعديلات الأنظمة المرورية التي تفرض غرامات أكبر على السائق وهو ما يساعد على تخفيف حصيلة الحوادث .

ولفت إلى أن هناك اتجاه في وزارة العدل لتعميم تجربة المحاكم المرورية في مناطق مختلفة لتخفيف العبء على المحاكم العامة وسرعة البت فيها .