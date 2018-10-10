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بالفيديو.. أحلام تخطط للاحتفال بعيد زواجها بطريقة مميزة ومخيفة

بالفيديو.. أحلام تخطط للاحتفال بعيد زواجها بطريقة مميزة ومخيفة
أماني الغامدي(صدى):

تخطط الفنان أحلام؛ لإقامة احتفال مميز وخاص بمناسبة عيد زواجها من مبارك الهاجري؛ حيث شاركت متابعيها عبر تطبيق ” إنستجرام ” بفيديو لحفل زفاف على شبكة ضخمة فوق واد وبين الصخور.

وأظهر الفيديو، عروس تمشي باتجاه عريسها فوق شبكة ملونة تشبه شباك العنكبوت، فيما قالت أحلام معلقةً: ” أفكر أسوي حفل عيد زواجنا الجاي أنا والحب قولوا حلو ‫حلو‬ وهاذي فكره من الأفكار وتراكم معزومين مين فيكم بيجي. ”


3 تعليقات

[ عدد التعليقات: 457 ] نشر منذ 3 ساعات

مالنا عذر .بنجي للحفل ي حلومة المشؤمة..
ليس ف لي الحفل حجة واحتجاجي..
ان كنت انا معزوم ..فالمعزوم ياجي..
هههههههههههه..

[ عدد التعليقات: 1002 ] نشر منذ 1 ساعة

لا تكفن حطي مكياج انا خايف اللهو البري خلك بجنبي ٠

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