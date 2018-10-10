بالفيديو.. أحلام تخطط للاحتفال بعيد زواجها بطريقة مميزة ومخيفة
تخطط الفنان أحلام؛ لإقامة احتفال مميز وخاص بمناسبة عيد زواجها من مبارك الهاجري؛ حيث شاركت متابعيها عبر تطبيق ” إنستجرام ” بفيديو لحفل زفاف على شبكة ضخمة فوق واد وبين الصخور.
وأظهر الفيديو، عروس تمشي باتجاه عريسها فوق شبكة ملونة تشبه شباك العنكبوت، فيما قالت أحلام معلقةً: ” أفكر أسوي حفل عيد زواجنا الجاي أنا والحب قولوا حلو حلو وهاذي فكره من الأفكار وتراكم معزومين مين فيكم بيجي. ”
،،؛**”””سهم”””**؛،،[ عدد التعليقات: 2620 ] نشر منذ 3 ساعات
هههههه اللهم لاشماتة
اللهو البريء[ عدد التعليقات: 457 ] نشر منذ 3 ساعات
مالنا عذر .بنجي للحفل ي حلومة المشؤمة..
ليس ف لي الحفل حجة واحتجاجي..
ان كنت انا معزوم ..فالمعزوم ياجي..
هههههههههههه..
أبوعبدالله الحربي[ عدد التعليقات: 1002 ] نشر منذ 1 ساعة
لا تكفن حطي مكياج انا خايف اللهو البري خلك بجنبي ٠