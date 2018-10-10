بالفيديو.. أحلام تخطط للاحتفال بعيد زواجها بطريقة مميزة ومخيفة

أماني الغامدي(صدى):

تخطط الفنان أحلام؛ لإقامة احتفال مميز وخاص بمناسبة عيد زواجها من مبارك الهاجري؛ حيث شاركت متابعيها عبر تطبيق ” إنستجرام ” بفيديو لحفل زفاف على شبكة ضخمة فوق واد وبين الصخور.

وأظهر الفيديو، عروس تمشي باتجاه عريسها فوق شبكة ملونة تشبه شباك العنكبوت، فيما قالت أحلام معلقةً: ” أفكر أسوي حفل عيد زواجنا الجاي أنا والحب قولوا حلو ‫حلو‬ وهاذي فكره من الأفكار وتراكم معزومين مين فيكم بيجي. ”