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حادث مروري يتسبب بوفاة حارس براعم نادي الفتح

حادث مروري يتسبب بوفاة حارس براعم نادي الفتح
حامد العمري (صدى):

أعلنت إدارة نادي الفتح أمس ( الثلاثاء) عن وفاة لاعب البراعم في نادي الفتح ” عبدالله السعيد ” إثر حادث مروري ظهر أمس.

وقالت عبر الحساب الرسمي للنادي ” تويتر ” إنه ببالغ الحزن والأسى تتقدم إدارة نادي الفتح وبالنيابة عن أعضاء الشرف ، ومنسوبي النادي وجماهيره ؛ بخالص التعزية وصادق المواساة لأسرة لاعب النادي ” عبدالله السعيد “.


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2 تعليقان

[ عدد التعليقات: 55737 ] نشر منذ 3 ساعات

رحمه الله واحسن عزاء اهله وذويه ,, آمين ,,

[ عدد التعليقات: 14 ] نشر منذ 3 ساعات

الله يرحمه ويغفر له ويجعل مثواه الجنة
ويعوض شبابه بلجنة .

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