حادث مروري يتسبب بوفاة حارس براعم نادي الفتح

حامد العمري (صدى):

أعلنت إدارة نادي الفتح أمس ( الثلاثاء) عن وفاة لاعب البراعم في نادي الفتح ” عبدالله السعيد ” إثر حادث مروري ظهر أمس.

وقالت عبر الحساب الرسمي للنادي ” تويتر ” إنه ببالغ الحزن والأسى تتقدم إدارة نادي الفتح وبالنيابة عن أعضاء الشرف ، ومنسوبي النادي وجماهيره ؛ بخالص التعزية وصادق المواساة لأسرة لاعب النادي ” عبدالله السعيد “.