حادث مروري يتسبب بوفاة حارس براعم نادي الفتح
أعلنت إدارة نادي الفتح أمس ( الثلاثاء) عن وفاة لاعب البراعم في نادي الفتح ” عبدالله السعيد ” إثر حادث مروري ظهر أمس.
وقالت عبر الحساب الرسمي للنادي ” تويتر ” إنه ببالغ الحزن والأسى تتقدم إدارة نادي الفتح وبالنيابة عن أعضاء الشرف ، ومنسوبي النادي وجماهيره ؛ بخالص التعزية وصادق المواساة لأسرة لاعب النادي ” عبدالله السعيد “.
ابو محمد 😎[ عدد التعليقات: 55737 ] نشر منذ 3 ساعات
رحمه الله واحسن عزاء اهله وذويه ,, آمين ,,
أبو موسى[ عدد التعليقات: 14 ] نشر منذ 3 ساعات
الله يرحمه ويغفر له ويجعل مثواه الجنة
ويعوض شبابه بلجنة .