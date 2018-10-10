الرياض تستضيف أول بطولة نسائية للمبارازة بمشاركة 30 لاعبة

نواف السالم(صدى):

تشهد ” الرياض ” احتضان أول بطولة نسائية للمبارازة تحت سن ” 11 و15 و20 ” عام، حيث تُقام في المملكة وتنطلق الجولة الأولى منها بعد غدٍ الجمعة.

وعن هذه البطولة، فإنها ستتم بمشاركة 30 لاعبة، شاركت 22 منهن الصيف الماضي ببرنامج المبارز الأولمبي لمدة 3 أشهر ، وتُجرى البطولة في الصالة الرياضية بجامعة دار العلوم للبنات.

أما فيما يتعلق بالتحكيم، فسيشارك في التحكيم محكمات من دولة الإمارات ومملكة البحرين، بالإضافة لمتطوعات من الاتحاد السعودي للرياضة المجتمعية.

تجدر الإشارة إلى أن منافسات أول بطولة للمبارزة النسائية في المملكة، ستتم بمشاركة الأسلحة الثلاثة ” الشيش، والسيف، والمبارزة ” .