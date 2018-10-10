الكشف عن بديل سكودا رابيد لأول مرة

براغ(صدى):

من المقرر الكشف عن بديل موديلات سكودا رابيد الجديد قبل نهاية العام الجاري ، وكانت سكودا قد قدمت في الأسبوع الماضي الموديل التجريبي Vision RS خلال فعاليات معرض باريس الدولي للسيارات وهي السيارة التي توفر نكهة خاصة ترتبط بالتجهيز لطرح موديل جديد بديل لسيارات رابيد والآن قدمت الشركة أول الصور التشويقية لنسخة الانتاج المنتظرة من السيارة.

ولا يوجد الكثير مما يمكن رؤيته في الصور التشويقية وهو أمر طبيعي بالنسبة لصورة تشويقية لسيارة ولكن ما يمكن ملاحظته في الصورة هو التصميم العام للسيارة الذي يبدو أنه محسن عن موديلات رابيد المعروفة. والسيارة الهاتشباك المدمجة بخمسة أبواب الجديدة ستحل محل موديلات رابيد العادية ورابيد سبيس باك الأكثر اثارة.

ولم تقدم سكودا المزيد من التفاصيل بخصوص السيارة المرتقبة في الوقت الحالي, ولكنها قالت أنها ستكون أول سيارات الشركة التي تعتمد على قاعدة البناء من فولكس فاجن MQB A0 ، فيما سيتم الكشف عن السيارة بشكل كامل قبل نهاية العام وربما سيكون من المقرر ظهورها في معرض جنيف الدولي للسيارات في مارس المقبل.

وكانت سكودا قد ذكرت أن تصميم بديل رابيد سيعكس بعض ملامح سكودا Vision RS التجريبية فيما ينتظر أن يتم تقديم نسخة RS من بديل رابيد في المستقبل.

وسيتوفر للسيارة منظومة دفع هايبرد بقوة 200 حصان أما الموديل التجريبي فتوفر له محرك بنزين 1.5 لتر مع محرك كهربائي بقوة اجمالية 241 حصان.

ولا توجد معلومات حول اسم السيارة في الوقت الحالي ولكن يتوقع أن يتم التخلي عن اسم رابيد .