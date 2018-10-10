6 نصائح تساعد في الحفاظ على إطارات سيارتك من التلف

متابعة ـ اميرة خالد(صدى):

تعتبر الإطارات من أهم مؤشرات السلامة في السيارة، ومن أكثر أجزاء السيارة عرضة للعوامل الخارجية التي قد تؤدي إلى تلفها، لذا يجب المحافظة عليها والقيام بصيانتها بصفة دورية، لأن تلفها قد يسبب حوادث سير لا قدر الله، ونقدم لكم اليوم عدد من النصائح تساعد على المحافظة على الإطارات من التلف وهي كما يلي.

1- احرص على فحص ضغط إطارات السيارة بصفة دورية، لأنه عندما يكون ضغط الإطارات منخفض فإنه يؤدي إلى تآكل الإطارات وزيادة نسبة استهلاك الوقود، كما أن ارتفاع ضغط الإطارات قد يعرضها للإنفجار خاصة مع ارتفاع درجات الحرارة الشديدة.

2- الإهتمام بعملية ترصيص الإطارات، لأن عدم الترصيص يؤدي إلى كثير من الإهتزازات في السيارة أثناء السير، وهو ما يؤثر على الإطارات وممتص الصدمات بالسلب.

3- عدم الضغط الكثير على دواسة المكابح خاصة بشكل مفاجيء وقوي، لأنه يؤدي إلى احتكاك الإطارات بالأرض بقوة، وهو ما يسرع من تلف الإطارات.

4- الصيانة الدورية لممتص الصدمات وأذرعة التوجية، لأن لهم تأثير ضار على الإطارات حال تلفهم.

5- الحد من استخدام مواد التلميع والتنظيف غير المخصصة للإطارات كون بعضها قد يتفاعل كيميائياً مع الإطارات عند ارتفاع درجات الحرارة، مما يؤدي إلى ضعف الإطارات وظهور تشققات بها وكذلك بيضة الإطار.

6- التأكد من جودة الجنوط وعدم وجود اعوجاج بها أو أي مشكلة أخرى، قد تؤثر على الإطارات.