” العمل ” تستهدف تخفيض تكلفة استقدام العمالة خلال 6 أشهر

نايف السالم(صدى):

كشف المهندس أحمد الراجحي، وزير العمل والتنمية الاجتماعية، أنه سيتم فتح استقدام العمالة من إندونيسيا بعد توصل الوزارة إلى اتفاق مع الجانب الإندونيسي؛ لعودة عمالتهم المنزلية إلى المملكة اليوم الأربعاء.

وعن استقدام العمالة، ذكر ” الراجحي ” أنه سيتم استقدام 30 ألف عاملة في أول 6 أشهر كفترة تجريبية؛ وذلك لحين فتح الاستقدام من إندونيسيا بشكل كامل.

كما أعلن أن الوزارة أجرت مسحًا حول تكلفة استقدام العمالة المنزلية في دول الخلیج وبعض الدول العربیة، مشيرًا إلى أن تكلفة العمالة الفيليبينية وصلت حاليًا إلى 17 ألف ريال في المملكة.

فيما تبلغ في البحرين 10 آلاف ريال كأدنى مستوى؛ لذا وضعت الوزارة هدف الوصول إلى ذات السعر خلال 6 أشهر.