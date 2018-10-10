قبل لقاء الكأس.. باصريح وبيلتش يتحدان في مواجهة الزمالك المصري

نواف السالم(صدى):

مع اقتراب اللقاء بين الاتحاد ونادي الزمالك المصري على كأس السوبر السعودي المصري والذي يحمل اسم خادم الحرمين الشريفين تعمل إدارة النادي على قدم وساق للظفر بالكأس مع المدرب الكرواتي الجديد سلافين بيليتش .

من ناحية اخرى اكد المدرب الوطني بندر باصريح أنه سيستمر في العمل الفني للفريق الأول الكروي بنادي الاتحاد كمساعد للمدرب الكرواتي سلافين بيليتش.

واشار باصريح في تصريحات له أن القرارات الفنية ستعود أولاً وأخيراً للمدرب الجديد سواء في اختيار اللاعبين الذين سيشاركون في اللقاءات المقبلة بعد انقضاء فترة التوقف او في فترة الإنتقالات الشتوية .

وقال باصريح أن هناك اسباب ادت إلى ضعف الهجوم من قبل الفريق اهمها خلال اللقاءات الماضية وهي سوء الطالع وعدم التوفيق بالإضافة إلى التعامل غير الجيد مع بعض الهجمات؛ مما أظهر الفريق ضعيفا هجومياً وسيتم معالجة ذلك من قبل بيليتش.