زوج فنانة عالمية يتبرع لها بأحد كليتيه لإنقاذها

أماني الغامدي(صدى):

صرحت الفنانة العالمية تينا تورنر أنها عانت من مرض خطر لسنوات، حيث تعرضت لجلطة دماغية قبل أن تحتاج إلى عملية زرع كلية؛ بسبب سرطان أصاب أمعاءها.

وأوضحت ” تينا ” في كتاب سيصدر في 15من الشهر الجاري تحت عنوان ” My Love Story ” ، بأنها توجهت إلى مركز متخصّص لتلقي العلاج؛ ليقرر زوجها إروين باخ التبرع لها بإحدى كليتيه.

حيث قالت: ” قال زوجي إنه لا يريد امرأة أخرى ولا حياة أخرى، وإننا نعيش حياة سعيدة، وإنه سيقوم يكل ما في وسعه لنبقى معًا ” ، وأُجريت العملية بالفعل بعام 2017.

وأضافت ” تينا ” : ” نحن معًا منذ مدة طويلة، ورغم ذلك ما زال بعض الأشخاص يعتقدون أنه تزوجني من أجل المال والشهرة، فلماذا قد يرغب رجل في الزواج من امرأة تكبره سنًا؟ لكن إروين لم يكترث للثرثرة ” .

من الجدير بالذكر أن ” تورنر ” تبلغ 78 عامًا ويصغرها زوجها بـ18 عامًا.