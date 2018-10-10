” شويكار ” تكشف حقيقة تدهور حالتها الصحية

أماني الغامدي(صدى):

كشفت الفنانة المصرية شويكار حقيقة ما تم تداوله عن تدهور حالتها الصحية، حيث أوضحت ” شويكار ” أنها ما زالت عاجزة عن التحرك من فراشها بعد الوعكة الصحية الشديدة التي تعرضت لها، وجعلتها غير قادرة على مغادرة منزلها.

وقالت ” شويكار ” أنها أٌصيبت بنزلة رئوية في الشعب الهوائية وميكروب في المعدة جعلاها لا تتمكن من الحركة، وتشعر بألم شديد بجسمها، مشيرة إلى أنها تتلقى العلاج بشكل متواصل حتى هذه اللحظة، وبأن صحتها تتحسن.

وأضافت: ” فور التعافي من هذه الوعكة، سوف أسافر مع ابنتي وأحفادي خارج القاهرة؛ لقضاء إجازة قصيرة معهم ” .