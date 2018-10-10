” ناتشو ” عن مدرب الريال: اللاعبون مع لوبيتيجي حتى الموت

طلال الغامدي(صدى):

عبر ناتشو فرنانديز، اللاعب الدولي الإسباني، عن دعمه لمدرب فريقه ريال مدريد جولين لوبيتيجي، قائلاً: ” اللاعبون مع لوبيتيجي حتى الموت ” .

وعن أزمة النتائج السيئة التي يمر بها ريال مدريد، قال ” ناتشو ” : ” هي أوقات صعبة الآن نعاني في الهجوم، ويبدو أن كل شيء يسير ضدنا وأن المنافسين يعاقبوننا بسبب أخطاء بسيطة في الدفاع ” ، مبينًا أنه سيتم الاستفادة من هذين الأسبوعين ” فترة التوقف ” ؛ للعودة بشكل أقوى.

أما فيما يتعلق برحيل البرتغالي كريستيانو رونالدو بقوله إنه “لا يمكن أن تحجب الشمس بإصبعك”، قال: ” كريستيانو كان لاعبًا مهمًا للغاية بالنسبة لنا؛ لأنه يسجل في كل موسم 50 هدفًا، لكن الذنب ليس ذنبنًا ولا ينبغي أن نتحسر أو نعيش على الماضي، علينا أن نتقدم للأمام بكل ما نملك ” .