” الشورى ” يسقط توصية دمج هيئة الأمر بالمعروف مع الشؤون الإسلامية

نايف السالم(صدى):

قرر مجلس الشورى، اليوم الأربعاء، إسقاط توصية دمج هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر مع وزارة الشؤون الإسلامية.

وجاء ذلك بعد تصويت اليوم في المجلس؛ حيث وصل المصوتون بلا 77 عضوًا؛ فيما أيّد التوصية 55 عضوًا ليتم إسقاطها.

وعلى جانب آخر، كان ” الشورى ” قد وجه الرئاسة العامة للبحوث العلمية والإفتاء بالابتعاد عن الفتاوى المثيرة للجدل، وإنشاء هاتف مجاني في الرئاسة للفتوى، ودراسة استخدام مواقع التواصل الاجتماعي كمنصة لإفتاء الناس وإرشادهم.