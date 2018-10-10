” غروهي ” تقدم مجموعة منتجات لمزيد من الراحة والنظافة والسلامة

ندى البليهي(صدى):

يصادف اليوم العالمي للمسنّين في الأول من أكتوبر (تشرين الأول)، وهو فرصة لإعادة النظر في تجهيزات الحمام المصمّم لاستخدام مختلف الأجيال. فمن المهمّ بالنسبة للمسنّين ضمان نوعية حياتهم في سن الشيخوخة. ممّا يعني في المقام الأوّل، أن يتمكّن المسنّ من العيش بشكل مستقل في بيئته المعتادة لأطول فترة ممكنة. وبالتالي، يجب على الجهات المعنية ببناء المساكن أن تلحظ توفير حلول قابلة للتكيّف بالنسبة للمسنّ وخالية من العوائق على أن يتم اعتماد شركة متخصّصة بالتركيب الصحيح.

تكنولوجيا ذكية لسلامة معزّزة

التصميم المتقن للحمّام والمخطط المدروس للأرضية هي من أبرز العوامل التي تساهم بتحويل استخدام الحمام إلى تجربة صديقة للمستخدم قدر الإمكان. وفضلاً عن تفادي الحواف الحادة والعوائق والحواجز أثناء التصميم، يجب اعتماد السلامة كأحد الشروط الضرورية، لذا تضمن الحلول المبتكرة استعمال الحمام بطريقة تلغي العوائق. ويتطلّب التعامل مع المياه الساخنة تحديداً في الحمام عناية خاصّة لتفادي وقوع أي حوادث منزلية مثل تدفّق المياه الحارة الناتج عن تقلّبات درجات الحرارة القصوى.

أما فيما يتعلّق بخلاطات مغاسل المطابخ بذراع تشغيل مفردة، فيمكن التحكّم بالدرجة القصوى للحرارة بفعالية أكبر من خلال تركيب جهاز تنظيم الحرارة المصغّر ” Grohtherm ” من ” غروهي”.

وأما بالنسبة لمجموعات رشاشات الاستحمام وأحواض الاستحمام، فتضمن تكنولوجيا ” TurboStat ” من ” غروهي ” التي تزوّدها درجة حرارة معتدلة ومتساوية طوال الوقت، بينما تتيح تكنولوجيا ” CoolTouch ” من ” غروهي ” حماية هيكل التجهيزات الصحّية وغيرها من الأدوات مثل رشاشات الاستحكام اليدوية من تعرّض أسطحهم لدرجات الحرارة العالية. وتتميّز هذه التكنولوجيا بسهولة الاستخدام نظراً للإرشادات بالصور الواضحة على التجهيزات الصحّية التي تتيحها تكنولوجيا ” EasyLogic ” من ” غروهي “. ويوفّر مؤشّر الحرارة المثبّت على التجهيزات الصحية للمستخدمين إمكانية مراقبة درجات الحرارة لتحديد جهة إدارة الزر للحصول على درجة الحرارة المطلوبة.

وتعتبر خاصّية الحماية ” SafeStop ” ابتكاراً جديداً لضبط الحرارة القصوى على 38 درجة مئوية ومنع حصول أي تعديلات مفاجئة، إلاّ إذا أراد المستخدم رفع الحرارة إلى درجة تتعدّى 38 درجة مئوية، عندها يجب إطفاء زر ” SafeStop “.

تؤثّر الوظائف البسيطة للصنابير ورشاشات الاستحمام على شروط السلامة في الحمام. وبهدف توفير استخدام سلس وديناميكي للتجهيزات الصحّية وتفادي التقلّبات المفاجئة، ابتكرت ” غروهي ” تكنولوجيا ” SilkMove ” من لخلاطات مغاسل المطابخ بذراع تشغيل مفردة من شأنها أن تمكّن المستخدم من تحريك ذراع التشغيل تحديداً بشكل أكثر سهولة. ويتم تشغيل التجهيزات الصحّية التي تعمل من دون لمس كمجموعة ” Essense E ” بواسطة أجهزة استشعار بالأشعة تحت الحمراء، مما يغني عن الحاجة للمسها. ويقدّم نظام رشاشات الاستحمام ” SmartControl ” من ” غروهي ” وحدة تحكّم تلقائي أساسية تحوي زر يعمل بالدفع والدوران، وهي سهلة الاستعمال للمستخدمين من كافة الأجيال. ويمكن تشغيل رشاشات الاستحمام عبر زر تحكّم يتيح تدفّق الكمية المطلوبة من المياه التي يحدّدها المنظّم من الخيار الإقتصادي وحتى خيار السعة القصوى. ويتوقّف تدفّق المياه عند الضغط على الزر مجدداً، كما يتم حفظ الإعدادات للاستخدام اللاحق.

مزيد من النظافة والراحة بصرف النظر عن إمكانية التنقّل

تقادم الزمن على الفكرة السائدة بأن تصميم حمام الخالي من العوائق لا يمكن أن يخضع لمعايير التصميم الراقية. فمثلاً، باتت صواني رشاشات الإستحمام العادية تستخدم بكثافة في الحمّامات الخاصة. وكذلك أصبح هذا الاتجاه سائداً في عالم المراحيض، فمثلاً، باتت مجموعة مراحيض Sensia Arena المزوّدة بشطاف مدمج من “غروهي” المبتكرة، تستخدم القوة اللطيفة للماء لتنظيف البشرة والعناية بها. كما يمكن التحكّم بنوعية تدفق المياه، وقوتها ودرجة حرارتها بشكل فردي وحفظها وإعادة تطبيقها. ويضمن مجفف الهواء الدافئ المدمج تجربة لطيفة. كما يمكن للمسنّين الراغبين في الاستمرار بالعيش في منازلهم عند تقدمهم في السن أو الذين يعانون من حالة جسدية معينة أن يستفيدوا من مزايا التنظيف الذاتي التي تتوفّر في هذه المجموعة مما يخفّض احاجتهم لإجراء تنظيف دوري. بالتالي، فتقنية AquaCeramic مجتمعة مع أسطح HyperClean تمنع نمو البكتيريا بنسبة 99 بالمائة. لمزيد من المعلومات، يرجى زيارة موقعنا الإلكتروني على العنوان: هنا

لمحة عن شركة GROHE: تعتبر GROHE الشركة الرائدة عالمياً في توريد التجهيزات الصحية (للمطابخ والحمامات) وعلامة تجارية عالمية تلتزم بتقديم منتجات المياه المبتكرة. وعلى مدى عقود، التزمت GROHE بقيم علامتها التجارية في مجال التكنولوجيا والجودة والتصميم والاستدامة التي تبرز حرص GROHE على توفير تجارب استثنائية، وتقديم المتعة المثلى في استخدام المياه تماشياً مع شعار ” Pure Freude an Wasser “. وبفضل هندستها وابتكاراتها وتصاميمها المتجذّرة في ألمانيا، تحمل منتجات GROHE شارة الجودة “صنع في ألمانيا”، ما يعزّز ثقة المستهلكين بالعلامة التجارية. وتستفيد شبكة مصانع GROHE من هندسة إنتاج عالية الدقة تضمن الامتثال لمعايير GROHE العالية. وبهذه الطريقة، تضمن GROHE أن ترقى منتجاتها لتلبية متطلبات المستخدم النهائي العالية من حيث الحرفية ووظيفة المنتج.

على مدى السنوات العشر الماضية، تم ترسيخ نجاح GROHE بفوزها بأكثر من 280 جائزة في التصميم والابتكار فضلاً عن عدة تصنيفات كإحدى ” الشركات الكبرى الأكثر استدامة في ألمانيا ” ، وجائزة المسؤولية الاجتماعية للشركات للعام 2017 من الحكومة الاتحادية الألمانية. كما تم اعتماد منتجات GROHE في عدة مشاريع بارزة في مختلف أنحاء العالم، مما يدّل على اختيار المهندسين المعماريين والمصممين والمطورين لهذه العلامة التجارية.

لمحة عن حول شركة LIXIL : يذكر أن LIXIL هي شركة رائدة عالمياً في قطاع الإسكان ومواد البناء. وتضمّ مروحتنا الفريدة والمتنوعة كل التقنيات الثورية التي تعيد تعريف كيفية تفاعلنا مع الماء في حياتنا اليومية، وصولاً إلى تشكيلة متكاملة من المنتجات والخدمات للمنازل وكبرى المشاريع المعمارية. كما تقدّم علاماتنا التجارية الأفضل في قطاع التجهيزات الصحية، وتكنولوجيا المطابخ والإسكان وتقنيات البناء- وهي LIXIL، وINAX، وGROHE، وAmerican Standard، وPermasteelisa- لأنها شركات رائدة في قطاعاتها والمناطق التي تعمل ضمن نطاقها. تعمل ليكسيل في أكثر من 150 بلداً حول العالم، ولديها أكثر من سبعين ألف موظف، وتقدّم منتجات تتميّز بالتصميم، والجودة والعملية- ابتكارات تتمحور حول الإنسان وكيفية تحسين حياته لتصبح أكثر فرحاً- أينما كان.

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