سيدة تطلب الخلع من زوجها بسبب المواد المخدرة

القاهرة(صدى):

طلبت سيدة مصرية الخلع من زوجها في دعوى قضائية أمام محكمة الأسرة، قائلة:” ترك المنزل وهجرنى لعامين وبعد علمه بالإعانة التى حصلت عليها عاد ليطالب بحقه الشرعى، فوجئت بدخوله إلى المنزل وقيامه بمحاولة التعدى على وعندما رفضت ضربني”.

وأضافت السيدة في شكوتها:” عانيت بالعيش مع زوج عالة على يرفض الخروج للعمل ويجبرنى على الإنفاق عليه من المال القليل التى أتحصل عليه نتيجة عملى الشاق لساعات طويلة فى المنازل، وعندما لجأت للطلاق بعد تكفل إحدى المؤسسات بالإنفاق ومنحى معاش 400 جنيه شهريا ثار وقرر الانتقام منى بعد أن علم أنى أتقاضى مبلغ شهرى كإعانة لى وطفليه البالغين 7 و10 سنوات”،لافتة:” لجأ زوجى بعد الزواج بخمس سنوات إلى تعاطى المواد المخدرة وترك عمله وأصبح عاطلا يلازم المقاهى ويغيب عن المنزل لفترات طويلة مما دفعنى لهجره فى محاولة منى لإرجاعه عن الطريق الذى يسلكه ولكنى فشلت وبدأ فى عقابى ضربا وجلدا وبحرمانى من أهلى”.