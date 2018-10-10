جامعة حفر الباطن تحصل على رخصة اختبار التسرب الاشعاعي

محمد السعران(صدى):

حصلت جامعة حفر الباطن على رخصة مزاولة خدمة اختبار التسرب الإشعاعي من المركز الوطني للحماية من الإشعاع التابع لمدينة الملك عبد الله للطاقة الذرية والمتجددة، وهو الجهة الرسمية المخولة بمنح التراخيص المتعلقة بالممارسات الإشعاعية في المملكة العربية السعودية، وبذلك تكون جامعة حفر الباطن أحد ثلاث جامعات مصرح لها تقديم خدمات المسح الإشعاعي واختبارات التسرب للمنشآت في القطاعين العام والخاص، حيث تستطيع الجامعة إجراء اختبارات التسرب للنظائر المشعة ألفا، بيتا، وجاما سواء كانت مغلقة أو غير مغلقة، كما يمكن لها كشف أي تلوث في المنطقة النشطة إشعاعياً، وفي حال – لا قدر الله – وجود حالة طواريء في منطقة تستخدم المصادر المشعة، فيمكن للجامعة المساهمة الفاعلة في كشف التلوث وتقدير حجمه مما يساعد فرق الدفاع المدني والطواريء في اتخاذ القرار المناسب للحالة الطارئة، كما يمكن مساندة جهود الجهات والهيئات الحكومية والخاصة في عملية الفحص للغذاء، الدواء، المياه، المحاصيل الزراعية، الأسمدة، وغيرها لكشف أي تلوث إشعاعي، سواء لأغراض الصحة العامة أو الأبحاث في هذه المجالات.

ويأتي هذا الإنجاز نتيجة تحقيق الجامعة للمعايير الدولية ذات العلاقة، بتوفر الكوادر البشرية المؤهلة وحيازة المعدات والأجهزة التقنية اللازمة، بما يحقق أهداف الجامعة نحو تحقيق رؤية المملكة العربية السعودية 2030 التي جعلت أحد أهدافها توطين التقنيات والصناعات المتقدمة، ومن ذلك استخدام الإشعاعات لأغراض صناعية وطبية، مما يحتم ضرورة وجود مراكز مؤهلة ومساندة لضمان سلامة هذا الاستخدام على المستويين البشري والبيئي.