الحماية من السرطان عن طريق ” شاي الزنجبيل “

متابعة ـ أميرة خالد(صدى):

يحتوي شاي الزنجبيل على فوائد ومنافع كثيرة؛ فيما أصبح جزءًا من الروتين الغذائي الخاص بنا؛ حيث يعد مقاوم للالتهابات ومحارب للجذور الحرة وممتاز لتخفيف الغثيان والقيء والدوار.

ويعتبر شاي الزنجبيل مفيد لتخفيف آلام الروماتيزم والتهاب المفاصل، كما أنه مضاد للميكروبات ومحارب لأنواع السرطان، ولاسيما سرطان الثدي ومعزز لجهاز المناعة.

ويعمل تناوله بانتظام فعال على خفض الكولسترول ومستوى السكر في الدم وممتاز لتحسين أعراض الزكام والانفلونزا؛ فيما يخفف آلام الطمث والتشنجات وهو محفّز للشهية ومنشط للدورة الدموية.