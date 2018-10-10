رغم تعثره.. مورينيو على قائمة المرشحين لتدريب ريال مدريد

ماجد محمد(صدى):

أفادت معلومات أن المدرب البرتغالي جوزيه مورينيو دخل قائمة المرشحين لتدريب نادي ريال مدريد الإسباني في حال إقالة المدرب جولين لوبيتيغي، كما أن رئيس ريال مدريد، فلورنتينو بيريز، يثق في المدرب البرتغالي ويعتبره من المدربين العظماء، رغم تعثره في الفترة الأخيرة مع الشياطين الحمر.

وعانى مورينيو من مشاكل عدة في الفترة الأخيرة، أبرزها العلاقة المتوترة مع نجم الفريق، الفرنسي بول بوغبا، بجانب انتقاده المستمر لعدد من اللاعبين.

وبحسب المعلومات الواردة فإن مباراة “الكلاسيكو” في 28 أكتوبر الجاري، من الممكن أن تكون الأخيرة للوبيتيغي على مقاعد ريال مدريد، خاصة بعد فشل الفريق في الفوز أو إحراز أهداف خلال الـ4 لقاءات الأخيرة.