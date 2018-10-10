14 لاعب يغيب عن تدريبات ريال مدريد ومارسيلو ينقذ الموقف

ماجد محمد(صدى):

شهد تدريب ريال مدريد الإسباني غياب 14 لاعب دفعة واحدة بسبب مشاركتهم مع منتخباتهم الوطنية المختلفة، في الوقت الذي أكمل فيه إيسكو لاركون، الذي يتعافى من جراحة الزائدة، برنامجه التأهيلي داخل صالة الألعاب الرياضية .

وأعلن النادي عبر موقعه الإلكتروني أن الثنائي داني كارباخال والفرنسي كريم بنزيما يواصلا تأدية برنامجهما التأهيلي للشفاء من إصابتيهما مما منعهما عن حضور التدريب .

من ناحية اخرى عبر المدرب جولين لوبيتيغي عن سعادته البالغة بعد عودة الظهير الأيسر لريال مدريد الإسباني، البرازيلي مارسيلو، للتدريبات الجماعية وذلك بعد شفائه من إصابة في الساق اليمنى .

كما شارك في التدريب من الفريق الأول كل من كيكو كاسيا ولوكا زيدان وماركوس يورنتي وريجيلون وألفارو أودريوزولا وماريانو دياز ولوكاس فاسكيز، بالإضافة لبعض لاعبي الفريق الرديف .