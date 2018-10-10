بعد 20 عاما.. ” هنيدي ” يعود من جديد للجامعة الأمريكية

أماني الغامدي(صدى):

قال الفنان الكوميدي محمد هنيدي إنه يعود للجامعة الأمريكية بعد عشرين سنة.

وأضاف هنيدي عبر حسابه الشخصي بموقع ” إنستجرام ” ، قائلاً: ” استنوني راجع الجامعة الأمريكية بعد عشرين سنة يوم ٢٢ أكتوبر الجاي واستنوا مفاجأت هناك “.



وكانت آخر أعمال هنيدى السينمائية فيلم ” عنتر ابن ابن ابن شداد ” ، الذى عرض فى السينمات العام الماضى، تأليف أيمن بهجت قمر وإخراج شريف اسماعيل، وشارك فى بطولته كل من الفنان باسم سمرة ودرة، وهالة فاخر.