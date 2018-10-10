تفاقم أزمة العراق بعد قطع إيران المياه عنها

طهران(صدى):

قطعت إيران المياه الجارية ناحية الأراضي العراقية، والمقدرة كميتها بـ7 مليارات متر مكعب؛ مما يزيد من تفاقم مشكلة نقص وتلوث المياه، التي تعاني منها بالفعل بعض المدن العراقية، وعلى رأسها البصرة، وذلك بحسب تصريحات معاون وزير الزراعة الإيراني علي مراد أكبري.

وأوضح ” أكبري ” قائلًا: إن بلاده ستقطع نحو 7 مليارات متر مكعب صوب الحدود الغربية والشمالية الغربية العراقية، بأمر من المرشد الإيراني علي خامنئي ” ، مؤكدًا أن هذه الكميات من المياه ستستخدم في ثلاثة مشاريع رئيسية على مساحة 550 ألف هكتار في خوزستان جنوب غرب البلاد، و220 ألف هكتار في خوزستان أيضًا، وإيلام.

وفي السياق نفسه، قطعت إيران المياه، في وقت سابق، عن معظم الروافد الموجودة في أراضيها والمغذية لنهر دجلة في العراق؛ مما تسبب في انخفاض مناسيب المياه في النهر بشكل كبير؛ حيث قال حكومة إقليم كردستان، أن إيران: ” غيّرت مجرى نهر الكارون بالكامل، وأقامت ثلاثة سدود كبيرة على نهر الكرخة، بعدما كان هذان النهران يمثلان مصدرين رئيسيين لمياه الإقليم والعراق ككل. ”

ويتسبب معدل الانخفاض في مناسيب المياه من تركيا وايران، في مخاوف في العراق من نقص كمية مياه نهر دجلة إلى نصف الكمية، بعد أن بدأت تركيا بتشغيل سد إليسو الذي انتهت من بنائه في يناير 2018؛ فيما ارتفعت نسبة الملوحة القادمة من الخليج العربي إلى شمال نهر شط العرب، وهو مصدر المياه الوحيد لمحافظة البصرة.