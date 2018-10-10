بالصور.. نصائح لجين عمران تنال إعجاب المتابعين

أماني الغامدي(صدى):

وجهت الإعلامية، لجين عمران نصائح مميزة لمتابعيها من خلال أقوال بعض المشاهير؛ حيث نشرت على” إنستجرام ” عبارة ديفيد هيلبرت الشهيرة: ” لا تستمر الحياة إلا بالتجاوزات، يجب ان تتجاوز ندمك وتتجاوز هزيمتك وتتجاوز بعض الاشخاص أيضًا. ”

وقالت ” لجين عمران ” معلقة على الصورة: ” التمسك ببعض الأماكن أو بعض الأشخاص لن يزيد حياتك إلا صعوبة. لتصبح حياتك أفضل، تمسك بذاتك، حبها، قدرها، قويها، صباح التفاؤل والارادة ” ؛ حيث حازت النصائح التي نشرتها على إعجاب الآلاف من المتابعين الذي تفاعلوا مع نصائحها، وجاءت تعليقاتهم مثنية على كلماتها وأكدت أنها على حق.

ومن الجدير بالذكر، أن لجين عمران تشارك منذ بداية الشهر الحالي بالحملة العالمية للكشف المبكر عن سرطان الثدي، كما غيرت بداية هذا الشهر صورة البروفايل الخاص بها ووضعت مكانها الإشارة الوردية لمكافحة سرطان الثدي، داعية بذلك كل متابعاتها إلى الكشف المبكر عن المرض الخبيث لتسيل علاجه والتخلص منه.