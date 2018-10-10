بالصور.. حملات تفتيشية على منافذ بيع التبغ بجدة وضبط 64 مخالفة

نايف السالم(صدى):

ضبط فريق أمانة اللجنة الوطنية لمكافحة التبغ بجدة، أكبر مستودع لمنتجات التبغ بمنطقة البلد بجدة؛ وذلك أثناء قيامهم بجولاتهم التفتيشية والرقابية بالتعاون مع أمانة جدة ومكتب العمل ووزارة التجارة.

وعن ما أسفرت عنه الحملة، تم ضبط 64 مخالفة بقيمة إجمالية بلغت 320.000 ألف ريال؛ وذلك من خلال 209 جولات تفتيشية، كما بلغ عدد التعهدات التي تم تحريرها 114 تعهدًا.

وتستمر صحة جدة في حملتها التفتيشية على منافذ بيع التبغ؛ وذلك تماشيًا مع توجيهات وزارة الصحة؛ للإبلاغ عن مخالفات نظام مكافحة التدخين؛ لرصد المخالفات والتبليغ عنها .

وشملت المضبوطات بيع المعسل بأقل من ٥٠٠ جرام، إضافة إلى المعسلات الإلكترونية ونكهاتها، وكذلك إعادة تصنيع المعسل، وعرض منتجات التبغ خلف البائع، إلى جانب عدم وجود لوحات تحذيرية ولوحات بيع التبغ لأقل من ١٨ سنة، وبيع الجراك بالكيلو.