” ساؤول ” يكشف عن اللاعب الأحق بالفوز بالكرة الذهبية هذا العام

ماجد محمد(صدى):

كشف لاعب وسط أتلتيكو مدريد الإسباني، ساؤول نييغيز، عن اللاعب الأحق بالفوز بالكرة الذهبية هذا العام، قائلا: ” زميلي في الفريق المدريدي، الفرنسي أنطوان غريزمان، هو الأحق بالفوز بالكرة الذهبية هذا العام، على الرغم من أنه لا يمتلك أرقام النجمين البرتغالي كريستيانو رونالدو والأرجنتيني ليونيل ميسي”.

وأضاف ساؤول: ” أتمنى ذلك.. أعتقد أنه الأحق بهذا.. أتلتيكو مدريد يتطور، وغريزمان له فضل كبير في هذا الأمر.. لا يمتلك أرقام كريستيانو أو ميسي، ولكنه يجعلنا نلعب ونسجل الأهداف.. لديه ثقل كبير في النادي وفي منتخب بلاده ” ، واصفا فكرة التشكيك في المدرب الأرجنتيني دييغو سيميوني بغير المنطقية.

وأشار إلى أنه يريد البقاء في صفوف الأتلتي إلى الأبد، ولهذا وقع عقداً طويل الأمد يربطه بالروخيبلانكوس حتى 2026، إلا أنه أكد أن كل شيء وارد في كرة القدم.