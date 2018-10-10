صورة للمشتبه به في جريمة قتل مبتعث سعودي

نايف السالم(صدى):

أبانت شرطة ميامي الأمريكية تفاصيل جديدة بشأن واقعة قتل مبتعث سعودي بطريقة وحشية في شقته.

ونشرت شرطة ميامي الأمريكية صورة لشاب أبيض البشرة، مشتبه به في جريمة قتل مبتعث سعودي، مشيرة إلى أنها تبحث عن هذا الشاب؛ حيث إنه في هذه المرحلة لا يمكن اعتباره متهماً؛ لكن قد يكون شخصاً يملك بعض المعلومات الهامة حول هذه الجريمة.

وأشارت إلى أن الشخص المذكور شوهد في الموقع في وقت مبكر من الصباح في ذات المنطقة، كما أنه كان هناك دراجة نارية في مواقف السيارات، وعليه يتم البحث عن شخص بذات المواصفات ويملك دراجة نارية لإخضاعه للتحقيقات في هذه المرحلة.

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