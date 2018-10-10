فتاة عربية على أعتاب منصب مستشارة ” ترامب “

واشنطن(صدى):

كشف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أنه يدرس احتمال تعيين المصرية الأمريكية دينا باول، بالمسؤولة الإدارية في مؤسسة ” غولدمان ساكز ” في منصب المندوبة الدائمة لدى الأمم المتحدة خلفًا لـ ” نيكي هايلي ” .

وتبلغ دينا باول 45 عامًا من العمر، وتعمل حاليًا في مؤسسة ” غولدمان ساكز ” للخدمات المالية، وفي وقت سابق عملت كمستشارة في البيت الأبيض.

وجاء ذلك خلال إجابة ” ترامب ” على أسئلة الصحفيين بـ ” البيت الأبيض ” حول المرشحين المحتملين لشغل منصب المندوب الدائم للولايات المتحدة لدى الأمم المتحدة؛ وذلك بعد الإعلان عن استقالة نيكي هايلي وتركها للمنصب مع نهاية العام.