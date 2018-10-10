وفاة مقيم بعد تعرضه لحادث دهس بطريق ” قيا- الطائف “

عبدالعزيز القثامي(صدى):

توفي عامل من الجنسية المصرية، صباح اليوم الأربعاء، بعد تعرضه لحادث دهس على طريق ” قيا- الطائف ” ، أمام المحلات التجارية بمركز قيا جنوب الطائف.

وتعد هذه ثاني حالة دهس يشهدها المركز خلال خمسة أيام؛ فيما أكد مصدر، أنه يجري الآن تحويل الجثة لثلاجة مستشفى قيا عبر إسعاف الجهات المعنية.

وفي السياق نفسه، باشرت فرقةٌ من مرور قيا، وقوة أمن الطرق، والهلال الأحمر الحادث، وقامت بالإجراءت النظامية اللازمة.