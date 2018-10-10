5 طرق بسيطة للتخلص من رائحة القلي في المنزل

أماني الغامدي(صدى):

تواجه الكثير من السيدات مشكلة هامة في مطبخها ألا وهى الرائحة التى تنتج عن القلي والتحمير والزيوت والسلق والأطعمة ذات الرائحة النفاذة مما يسبب لها الاحراج في بعض الأحيان خاصة عند وجود ضيوف في المنزل ، وفيما يلي بعض النصائح التى تساعدك علي التغلب علي هذه المشكلة:

– إبقاء النوافذ مفتوحة أثناء القلي وبعده حتى لا تعبق الرائحة داخل المطبخ.

– يساعد الشفَّاط في إخراج الهواء المشبَّع برائحة الدهون من المطبخ.

– ينصح بوضع قشر البرتقال أو الليمون الحامض أو كليهما معا في وعاء مليء بالماء، على نار هادئة لساعة، مع إضافة الماء خلال القلي لإبعاد الروائح.

– من المفيد وضع القليل من البن في طبق بالمطبخ، فهو يمتصّ الروائح بسرعة.

– ينفع أثناء القلي خلط ربع كوب من الخلّ الأبيض مع كوب من الماء، مع غلي هذا الخليط على النار، لأن رائحة الخلّ النفاذة تتفوّق على رائحة القلي.