” التجارة ” توضح حقيقة السماح للموظفين الحكوميين بالعمل في التجارة

عادل الحربي (صدى):

نفت وزارة التجارة والاستثمار ما نشر من أنباء مؤخراً في صحف محلية عن السماح للموظفين الحكوميين بالعمل في النشاط التجاري.

وقالت الوزارة في توضيح تلقته ” صدى ” اليوم الأربعاء إن ما نشر من أنباء عن السماح للموظفين الحكوميين باستخراج سجلات تجارية غير صحيح.

وكانت الدراسة قد طرحت للمناقشة في مجلس الشورى في وقت سابق، ورفضت بالتأكيد على أن السماح للموظفين الحكوميين بمزاولة التجارة لن يحارب إلا جزءًا يسيرًا من التستر التجاري، وفي نطاق ضيق يتمثل بتستر الموظفين الحكوميين خلف أقاربهم.